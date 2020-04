Žiniasklaida: Lenkija ketina apsaugoti savo įmones nuo priešiškų perėmimų

„Per pandemijos laikotarpį Lenkijos įmonių rinkos vertė mažėja. Biržos duomenys rodo, kad daugelio didelių įmonių vertė nukrito 30 proc. ar net daugiau. Tai gali reikšti, kad rusai ir kinai gali bandyti jas perimti. Tokia pat problema akivaizdi ir kitose šalyse“, – pabrėžė „RMF FM“.

Todėl Lenkijos vyriausybė rengia priemonių paketą tokių priešiškų perėmimų galimybėms užkirsti – atitinkamo įstatymo projektas turėtų būti parengtas šią savaitę.

Numatyta sudaryti sąrašą ekonomikos sektorių, kurių įmonių perėmimui bus būtinas vyriausybės pritarimas. Be to, įmonėms, kurios dėl pandemijos krizės sulaukė paramos iš valstybės, bus uždrausta be vyriausybės leidimo parduoti nors ir dalį savo aktyvų. Planuojamos ir kitos tokios apsaugos priemonės, paskelbė „RMF FM“.