Žiniasklaida: Pentagonas rengia didelės kariuomenės reorganizacijos planą

2025-12-16 16:17
Jūras Barauskas (ELTA)

JAV pareigūnai Pentagono vadovo Pete‘o Hegsetho prašymu rengia kariuomenės reorganizavimo planą, pagal kurį būtų sumažintas keturių žvaigždučių generolų skaičius, o kai kurios tarptautinės vadavietės būtų sujungtos į vieną, pirmadienį pranešė „The Washington Post“.

Jei pasiūlymas bus priimtas, tai būtų vienas iš svarbiausių pokyčių aukščiausiuose karinių pajėgų sluoksniuose per pastaruosius dešimtmečius, rašo dienraštis, remdamasis penkiais su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais.

JAV Jungtinio štabo pirmininkas Danas Keinas planą P. Hegsethui turėtų pateikti artimiausiomis dienomis, dienraščiui „The Washington Post“ sakė vienas aukštas su diskusijomis susipažinęs gynybos pareigūnas.

Pentagono atstovas spaudai į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti šią informaciją kol kas neatsakė.

Plane numatyta sumažinti JAV centrinės vadavietės, JAV Europos vadavietės ir JAV Afrikos vadavietės svarbą ir perduoti jas naujos organizacijos – JAV Tarptautinės vadavietės kontrolei, rašė dienraštis.

Jis pridūrė, kad taip pat būtų sumažintas P. Hegsethui tiesiogiai pavaldžių generolų ir admirolų skaičius.

Kad šie pokyčiai įsigaliotų, juos turėtų patvirtinti ir Pentagono vadovas, ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Šis planas – tai naujausias didelis pokytis Pentagone, Jungtines Valstijas valdant D. Trumpo administracijai, kuri šiais metais jau atleido keletą aukšto rango karininkų.

Gegužę Pentagono vadovas P. Hegsethas įsakė mažiausiai 20 procentų sumažinti aktyviąją tarnybą einančių keturių žvaigždučių generolų ir admirolų skaičių JAV kariuomenėje.

Gruodžio pradžioje D. Trumpo administracija paskelbė nacionalinio saugumo strategiją, kuri radikaliai skyrėsi nuo ankstesnės JAV politikos ir kurioje teigiama, kad „visose savo veiklos srityse mes pirmiausia atsižvelgiame į Amerikos interesus“.

