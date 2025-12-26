 Žiniasklaida: sekmadienį Trumpas su Zelenskiu susitiks Floridoje

2025-12-26 15:11
Justina Vaišvilaitė-Braziulienė (ELTA)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu savo Mar-a-Lago rezidencijoje, Floridoje, sekmadienį, gruodžio 28 d.

Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis
Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

Tai socialiniame tinkle „X“ pranešė JAV naujienų portalo „Axios“ žurnalistas Barakas Ravidas.

„Prezidentas D. Trumpas susitiks su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu sekmadienį Mar-a-Lago, kaip pranešė Ukrainos pareigūnas“, – rašė jis.

Anksčiau penktadienį V. Zelenskis paskelbė, kad susitiks su JAV vadovu D. Trumpu artimiausiu metu.

Kaip pranešė „Ukrinform“, gruodžio 25 d. V. Zelenskis surengė derybas su JAV prezidento specialiaisiais atstovais Steve’u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu.

