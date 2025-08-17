16-metis pražudė keturis savo draugus

Tragedijos vieta – Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje, Kiurtene. Aukų artimieji kalbasi su pareigūnais, o policijos žymėjimai ant asfalto rodo, kokia mirtina trajektorija skriejo automobilis, prie kurio vairo sėdėjo nepilnametis.
„Esu sukrėstas, kad praėjusią naktį žuvo keturi jauni žmonės. Nesuokama ir negaliu žodžiais apsakyti, ką jaučiu. Tai siaubinga“, – kalbėjo Kiurteno meras Willis Heideris.
Mirtiną avariją savaitgalį sukėlė jaunuolis, vairavęs savo tėvų automobilį. Žuvo viduje buvę keturi keleiviai, kurių amžius buvo nuo 14 iki 19 metų. Liko gyvas tik pats avarijos kaltininkas.
„Pusę penkių ryto įvyko rimtas eismo įvykis – automobilis su penkiais žmonėmis posūkyje nulėkė nuo kelio, trenkėsi į medį ir virto. Vienas iš keleivių rastas išsviestas iš automobilio. 16 metų vairuotojas patyrė sunkių sužalojimų, visi kiti, deja, mirtinus“, – pasakojo policijos atstovė spaudai Tanja Höller.
Avarijos kaltininkas iš nusikaltimo vietos paspruko.
„16-metis pabėgo į netoliese esantį ūkį. Jis slėpėsi po kemperiu – jį ten ir rado policija. Tikriausiai jis buvo šoko būsenos, todėl likimo valiai paliko draugus“, – tikino RTL reporteris Klausas Felderis.
Aukos draugavo nuo vaikystės, dar darželio laikų.
