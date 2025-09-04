Afganistane toliau auga žemės drebėjimo aukų skaičius

Oficialus žuvusiųjų skaičius yra 1 469, ketvirtadienį sakė vyriausybės atstovo pavaduotojas Hamdullahas Fitratas. Dar per 3 700 gyventojų buvo sužeisti.
„Vykdant gelbėjimo priemones, rasta daugiau kūnų, dėl to augo registruotų aukų skaičius“, – tinkle „X“ teigė H. Fitratas. Anot jo, žuvusiųjų skaičius gali toliau didėti. Kartu H. Fitratas, turėdamas omenyje galimai po griuvėsiais išgyvenusius žmones, pridūrė, kad „negalime prarasti vilties“.
6 balų stiprumo žemės drebėjimas vėlų sekmadienio vakarą įvyko netoli Džalalabado didmiesčio Rytų Afganistane. Oficialiais duomenimis, Kunaro, Nangarharo ir Lagmano provincijose kalnuotoje pasienio su Pakistanu teritorijoje sugriauta beveik 7 000 namų. Talibano vyriausybė paragino tarptautinę bendruomenę teikti pagalbą.
