Analitikas: Ukraina perima taktinę iniciatyvą mūšio lauke

„Buvo dienų, kai įvyko daugiau nei 300 kovinių susidūrimų. Tačiau daugelis žmonių mano, kad Generalinio štabo ataskaitose minimi tik Rusijos puolamieji veiksmai. Fronto linijoje iš tikrųjų taip nevyksta“, – sakė jis Ukrainos radijui.
Analitikas teigė, kad remiantis Ukrainos vyriausiojo vado Oleksandro Syrskio pareiškimais, maždaug pusė susidūrimų dabar yra Ukrainos kontrpuolimai.
„Prieš kelias dienas buvo 300 susidūrimų, maždaug 150 buvo Rusijos puolimai ir 150 – Ukrainos kontrpuolimai. Šis santykis išaugo iki 50:50. Palyginti su kovo mėnesiu, kai santykis buvo 30:70 Rusijos puolimų naudai, dabar padėtis išsilygino“, – sakė O. Hetmanas.
Pasak jo, jei ši tendencija tęsis, Ukrainos kontratakos netrukus gali viršyti Rusijos puolimo aktyvumą.
O. Hetmanas pridūrė, kad Ukraina aktyviai taikosi į Rusijos logistiką ir trukdo tiekti atsargas į fronto liniją. Jis taip pat atkreipė dėmesį į pranešimus, kad sunaikinta iki 40 proc. Rusijos pagrindinių naftos perdirbimo pajėgumų.
„Visi šie veiksmai lemia stabilizaciją fronto linijoje. Jei abiejų šalių smūgių skaičius yra maždaug vienodas ir nėra reikšmingo pasistūmėjimo į priekį, tai reiškia, kad fronto linija kariniu požiūriu yra stabilizuota“, – paaiškino analitikas.
O. Hetmanas teigiamai atsakė į klausimą, ar Ukraina perima iniciatyvą kare.
„Taip. Kovos veiksmų skaičius susilygino. Anksčiau jis buvo mažesnis, beveik nereikšmingas. Dabar jis padidėjo ir iš esmės atitinka Rusijos lygį. Tai – taktinė iniciatyva“, – sakė jis ir pridūrė, kad kai kuriuose fronto ruožuose Ukrainos pajėgos netgi turi pranašumą žmonių ir įrangos atžvilgiu.
„Visi požymiai rodo, kad iniciatyva, bent jau taktiniu lygmeniu, jau yra mūsų pusėje. Dar ne strateginė, bet jau mūsų rankose. Jei ši tendencija tęsis, Rusija gali būti priversta trauktis. Tai galėtų priminti Chersono ar Charkivo operacijas“, – sakė Ukrainos analitikas.