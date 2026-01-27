Apklausa: ES mokyklose plačiai paplitęs antisemitizmas

„Apklausa taip pat rodo nerimą keliantį didelį holokausto neigimo ir fizinio smurto prieš žydų tautybės mokinius lygį“, – sakoma pranešime. Apklausoje dalyvavo 2 030 mokytojų iš 23 ES šalių.
Duomenys parodė, kad 78 proc. apklaustų mokytojų buvo susidūrę su bent vienu antisemitiniu incidentu tarp mokinių, o 27 proc. buvo devynių ar daugiau tokių incidentų liudininkai.
Iš apklaustų mokytojų 61 proc. nurodė susidūrę su holokausto neigimu ir iškraipymu, o 11 proc. su tuo susiduria dažnai.
Kas dešimtas mokytojas pranešė bent kartą matęs fizinius išpuolius prieš žydų tautybės mokinius, o 44 proc. mokytojų susidūrė su mokiniais, kurie rodė nacistinius gestus, piešė ar dėvėjo nacistinius simbolius.
Net 42 proc. mokytojų teigė susidūrę su kitų mokytojų antisemitizmu.
„Neapykantos kalba, ypač antisemitizmas ir holokausto neigimas, pasiekė lygį, nematytą nuo Antrojo pasaulinio karo laikų“, – sakė UNESCO generalinis direktorius Khaledas El Enany.
Jis pažymėjo, kad dauguma mokytojų niekada nėra dalyvavę specialiuose mokymuose šia tema, įskaitant pasekmes, susijusias su dirbtiniu intelektu (DI).
UNESCO daugiau nei 30-ies šalių politikos formuotojams suteikė unikalias priemones mokytojams įgalinti, sakė jis. Nuo 2023 m. UNESCO visoje Europoje apmokė daugiau kaip 1 300 pedagogų ir politikos formuotojų kovoti su antisemitizmu.
(be temos)