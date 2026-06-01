Atostogos Maljorkoje virto košmaru: viešbutyje vyras rado negyvą žmoną

Skausmo prislėgtas vyras sutuoktinę be gyvybės ženklų aptiko sekmadienio rytą – praėjus vos kelioms valandoms po to, kai jaunavedžiai linksminosi naktiniame klube.
Pora į Maljorką atvyko tik šeštadienį. Jie apsistojo populiariame Kan Pastilijos kurorte esančiame viešbutyje „JS Palma Stay“ ir nusprendė pasinerti į naktinį salos gyvenimą. Tačiau kitą rytą vyro laukė baisus smūgis.
Pamatęs negyvą žmoną, jis iškart iškvietė pagalbą. Į įvykio vietą skubiai atvyko medikai, tačiau moteriai padėti jau buvo per vėlu. Mirusiosios tapatybė ir pilietybė kol kas viešai neskelbiama.
Našliu tapęs vyras pareigūnams tvirtino, kad nors praėjusią naktį jie ir linksminosi, alkoholio nebuvo suvartota tiek, kad tai galėtų sukelti tokią tragišką baigtį.
Gydytojai kol kas negali įvardyti tikslios moters mirties priežasties. Pirminės apžiūros metu ant kūno nebuvo rasta jokių smurto žymių. Nors policija linksta prie versijos, kad mirtis galėjo būti natūrali, dėl jauno aukos amžiaus ir neaiškių aplinkybių tyrimą perėmė Nužudymų tyrimo skyrius. Šiuo metu laukiama skrodimo rezultatų, pareigūnai neatmeta nė vienos versijos.
Kurortą sukrėtė mįslingų mirčių serija
Ši tragedija – jau ne pirmas skaudus įvykis Maljorkoje pastaruoju metu. Pastarosiomis savaitėmis salą sukrėtė visa eilė paslaptingų turistų mirčių.
Gegužės mėnesį šiaurinėje salos dalyje, Santa Margalidoje, išsinuomotame name buvo rastas negyvas turistas iš Didžiosios Britanijos. Jo galvoje aptikta stiklo šukių. Vyras prieš tai taip pat linksminosi vakarėlyje ir į namus grįžo anksti ryte. Policija įtaria, kad jis galėjo mirtinai susižaloti atsitrenkęs į stiklines duris, tačiau tyrimas dar tęsiamas.
Dar viena nelaimė įvyko balandį, kai atostogų su žmona metu, staiga mirė turistas iš Škotijos. Kaip pranešė leidinys „Edinburgh Live“, vyras netikėtai mirė keturių žvaždučių viešbutyje „Puerto Azul Suite Hotel“, esančiame Puerto Polensos kurorte. Tiksli jo mirties priežastis iki šiol išlieka nežinoma.
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