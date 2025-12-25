Australas sulaikytas už įrašą, palaikiusį masines žudynes

Vakarų Australijos teismui pranešta, kad policija jo namuose rado šešis licencijuotus šaunamuosius ginklus, 4 tūkst. nesaugomų šovinių ir antisemitinės medžiagos, pranešė vietos žiniasklaida.
Detektyvai antradienį surengė reidą įtariamojo namuose, sakoma Vakarų Australijos policijos pranešime.
Jam pateikti kaltinimai dėl ketinimo rasistiškai persekioti, draudžiamo ginklo nešiojimo ar laikymo ir netinkamo šaunamojo ginklo ar su juo susijusios medžiagos saugojimo.
Įtariamasis, vietos žiniasklaidoje įvardijamas kaip 39 metų Perto gyventojas Martinas Thomas Glynnas (Martinas Tomas Glinas), trečiadienį pasirodė Fremantlio magistrato teisme.
Socialiniame tinkle paskelbtame įraše jis tariamai išreiškė „šimtaprocentinį palaikymą“ gruodžio 14 dienos masinėms šaudynėms žydų festivalyje Bondajaus paplūdimyje, per kurias žuvo 15 žmonių, teigiama žiniasklaidos pranešimuose.
Pranešama, kad M. T. Glynnas teismui sakė, jog neketino niekam pakenkti ir bandė Bondajaus išpuolį sugretinti su palestiniečių mirtimis Gazos Ruože.
Jis buvo suimtas iki kito teismo posėdžio vasario mėnesį, teigė vietos žiniasklaida.
Vakarų Australijos policijos komisaras Colas Blanchas (Kolas Blančas) sakė, kad nemanoma, jog šis vyras priklausė kokiam nors tinklui.
„Manome, kad tai yra asmuo, kuris šiuos komentarus paskelbė internete, ir mes dar vertiname šio asmens grėsmę“, – sakė jis žurnalistams.
Ministras pirmininkas Anthony Albanese (Antonis Albanizis) sakė, kad buvo informuotas apie suėmimą.
„Australijoje nėra vietos antisemitizmui, neapykantai ir smurtinėms ideologijoms“, – sakoma jo pareiškime.
„Dėkoju (Vakarų Australijos) policijos darbui greitai nustatant šį asmenį ir nedelsiant imantis veiksmų“, – teigė jis.
