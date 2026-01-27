Australiją svilinant karščio bangai, ugniagesiai nurodė žmonėms evakuotis

Preliminarūs duomenys rodo, kad temperatūra rytinėje Viktorijos valstijoje pasiekė rekordines aukštumas.
„Oras kaista visoje valstijoje, ir mes matome, kaip įsigali 40 laipsnių temperatūra“, – visuomeniniam transliuotojui ABC sakė priešgaisrinės tarnybos vyriausiasis pareigūnas Jasonas Heffernanas.
Valdžios institucijos paskelbė skubų evakuacijos perspėjimą, kuris taikomas šimtams žmonių keturiuose kaimo miesteliuose, patiriančiuose gaisro, siaučiančio Otvėjaus regione į pietvakarius nuo Melburno, grėsmę.
Raginimo išvykti sulaukė ir dar trijų netoliese esančių kaimo vietovių gyventojai. Jie buvo perspėti, kad „dėl šiandien stebimų ekstremalių oro sąlygų prognozuojama, kad gaisras sparčiai plis ir kels grėsmę bendruomenėms“.
Skaičiuojama, kad Viktorijos valstijoje iš viso siaučia šeši dideli krūmynų gaisrai. Remiantis duomenimis, pateiktais Meteorologijos biuro internetinėje svetainėje, temperatūra valstijos šiaurės vakaruose aukščiausiame taške pasiekė 48,9 laipsnio Celsijaus. Ankstesnis valstijos rekordas buvo 48,8 laipsnio Celsijaus, tačiau pareigūnai pažymėjo, kad naujausią temperatūrą dar reikės patikrinti, jog ji taptų oficiali.
Karšti orai įsivyravo Viktorijoje, Pietų Australijoje ir Naujajame Pietų Velse.
„Užsitęsęs karštis gali paveikti bet kurį žmogų, o kai didelis karštis tęsiasi keletą dienų, jis gali paveikti jūsų sveikatą“, – pareiškė Viktorijos vyriausioji sveikatos apsaugos pareigūnė Caroline McElnay.
Ji įspėjo, kad didžiausią riziką patiria pagyvenę žmonės, vaikai ir asmenys, sergantys gretutinėmis ligomis. C. McElnay žurnalistams teigė, kad karštis gali sukelti potencialiai mirtinas sveikatos problemas, tokias kaip šilumos smūgis, arba tokius reiškinius, kaip širdies priepuolis. Ji paragino žmones vėsintis ir gerti skysčius bei stebėti, ar nepasireiškia tokie simptomai, kaip galvos svaigimas, spazmai, greitas pulsas ir aukšta kūno temperatūra.
