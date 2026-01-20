Australijoje – ketvirtoji ryklio ataka per dvi dienas

Banglentininkas užpultas jūroje Vidurio šiaurės pakrantės regione, jis patyrė lengvus sužalojimus, antradienį pranešė gelbėjimo organizacija „Surf Life Saving New South Wales“ ir paragino žmones kol kas naudotis baseinais.
Su padažnėjusiomis ryklių atakomis siejamos smarkios liūtys, kurios sujudino drumstą vandenį.
„Vandens kokybė labai bloga, tai skatina bukasnukių ryklių aktyvumą, – australų stočiai ABC sakė organizacijos atstovas. – Eikite tiesiog į vietos baseiną, nes manome, kad šiuo metu pakrantės nėra saugios“.
Tai buvo jau ketvirtoji ryklių ataka Naujojo Pietų Velso valstijoje per 48 valandas. Pirmadienį jūroje Sidnėjaus Menlio priemiestyje buvo užpultas jaunas vyras. Banglentininkas patyrė sunkius kojų sužalojimus. Po incidento iki atskiro sprendimo buvo uždaryti visi paplūdimiai, esantys į šiaurę nuo Sidnėjaus.
Kelios valandos prieš incidentą Menlyje ryklys už maždaug 4 kilometrų šiauriau iškando didelį gabalą kito jauno banglentininko lentos. Be to, sekmadienį Sidnėjaus uosto įlankoje ryklys sunkiai sužalojo vandenyje su draugais žaidusį dvylikametį. Policijos duomenimis, jo gyvybei pirmadienį vis dar grėsė pavojus.
Rugsėjį populiariame Sidnėjaus paplūdimyje baltasis ryklys mirtinai sudraskė banglentininką. Gruodį per ryklio ataką nuošaliame paplūdimyje į šiaurę nuo Sidnėjaus žuvo plaukikė.
Parastai ryklių atakos nėra dažnos. Tačiau dėl augančio vandens sporto mėgėjų skaičiaus daugėja ir incidentų su rykliais. Ypač nukenčia banglentininkai, kuriems rykliai kanda į galūnes, nes palaiko juos ruoniais.
Naujausi komentarai