Australijos rytuose – ir liūtys, ir krūmynų gaisrai

„Susiduriame su karščio bangomis – nuo smarkių iki ekstremalių, katastrofiškais krūmynų gaisrais, o dabar ir dideliais staigiais potvyniais valstijos pietvakariuose“, – sakė civilinės saugos pareigūnas Timas Wiebuschas.
Potvynis, be kita ko, užliejo turistų pamėgtą Didįjį vandenyno kelią (Great Ocean Road). Institucijų duomenimis, apie 300 žmonių turėjo sprukti, daugelis jų atostogavo kempinguose. Nukentėjo vienas vaikas, jis sraigtasparniu nuskraidintas į ligoninę. Vaizdo įrašuose buvo matyti, kaip automobiliai nubloškiami į jūrą.
„Lijo, mes visi buvome palapinėje ir su draugais žaidėme kortomis, kai staiga išgirdome riksmus“, – laikraščiui „The Age“ sakė stovyklautojas Matthew Stanhope‘as. Jis ir jo draugai nubėgo ant netoliese esančios kalvos.
„Viskas vyko žaibiškai – staiga visur buvo vanduo“, – pasakojo vyras. Meteorologijos tarnybos duomenimis, vienoje vietoje iškrito 186 litrai lietaus į kvadratinį metrą: čia tokio kiekio kritulių nėra buvę.
Viktorijos valstija prieš savaitę paskelbė ekstremalią padėtį, kai krūmynų gaisrai į šiaurę nuo Melburno sunaikino pastatus ir pražudė vieną žmogų. Anot duomenų, liepsnos iki šiol pelenais pavertė beveik 300 namų. Penktadienį vis dar liepsnojo dešimt didelių gaisrų.
