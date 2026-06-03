Austrijoje rasti į namo sieną įmūryti moters palaikai

Laikraščiai „Heute“ ir „Kronen Zeitung“ pranešė, kad mirusioji moteris buvo senyvo amžiaus.
Vienos prokuratūros atstovė spaudai pranešė „dpa“, kad byla šiuo metu tiriama ir buvo nurodyta atlikti skrodimą. Bylos medžiagos ji išsamiau nekomentavo.
Remiantis oficialiais šaltiniais, tyrėjai į namą pateko praėjusią savaitę su ugniagesių pagalba. Moteris Miunchendorfe nuolat negyveno, tačiau ten turėjo antrąjį būstą.
Šis apie 3 tūkst. gyventojų turintis miestelis yra įsikūręs Austrijos sostinės pakraštyje.
Prokuratūra atsisakė komentuoti žiniasklaidos pranešimus, kad moteris galėjo būti mirusi jau kelerius metus, o prokuratūros atstovė spaudai taip pat nekomentavo spėlionių, kad jos palaikai galėjo būti paslėpti siekiant toliau gauti moteriai skirtas socialines išmokas.
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