 Autobuso avarijoje Egipte nukentėjo lietuviai turistai

Autobuso avarijoje Egipte nukentėjo lietuviai turistai

2025-11-11 13:31
Viljama Sudikienė (ELTA)

Antradienį Egipte du žmonės žuvo, kai netoli miestelio prie Raudonosios jūros susidūrė turistinis autobusas ir sunkvežimis, pranešė vietos valdžia. 

Autobuso avarijoje Egipte nukentėjo lietuviai turistai
Autobuso avarijoje Egipte nukentėjo lietuviai turistai / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Per avariją, įvykusią už 5 kilometrų nuo Ras Garibo, esančio į pietryčius nuo Kairo, žuvo egiptietis ir rusė.

Autobusu važiavo 38 įvairių tautybių keleiviai, pranešė Egipto Raudonosios jūros gubernatoriaus biuras.

Egipto saugumo šaltiniai vėliau pranešė, kad tarp sužeistųjų yra 27 rusai, du lietuviai, septyni suomiai ir trys egiptiečiai.

Keli sužeistieji buvo nuvežti į netoliese esančią ligoninę, sakoma pranešime.

Rimtos eismo nelaimės Egipte dažnai atsitinka dėl prastos kelių būklės ir neatsargaus vairavimo. Pastaraisiais metais Egiptas tiesia naujų kelių tinklą, siekdamas pagerinti kelių kokybę. 

Šiame straipsnyje:
Egiptas
avarija
sužeisti lietuviai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų