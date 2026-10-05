Barselonos regioną talžė smarkios audros: žuvo mažiausiai trys žmonės

Buvo užtvindyta daugybė kelių, rūsių ir pirmuosiuose aukštuose esančių patalpų, išversta medžių, o upės išsiliejo iš krantų.
Maždaug už 65 kilometrų į šiaurės rytus nuo Barselonos esančiame Torderos mieste vyras žuvo ant jo užgriuvus sienai, sekmadienį transliuotojui „Canal 24“ sakė miesto merė Elisabet Magias.
Ugniagesių duomenimis, dar vienas žmogus žuvo Montornes del Valjeso mieste, o Pineda de Maro apylinkėse vykdoma dingusio žmogaus paieška.
Šeštadienį Kastilijos–La Mančos regione esančiame Madrigero miestelyje savo namuose nuskendo 102 m. moteris.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas pareiškė užuojautą žuvusiųjų šeimoms.
Labiausiai nukentėjo Barselonos regionas
Ypač smarkiai nukentėjo Ispanijos šiaurės rytuose esanti Katalonija. Su Barselona besiribojančiame Ljobregato l’Hospitaleto mieste užfiksuotuose vaizduose matyti užtvindytos gatvės ir žmonės, savo namuose brendantys per iki kelių pakilusį vandenį.
Katalonijos ugniagesiai pranešė nuo šeštadienio vakaro iki sekmadienio ryto regione sulaukę daugiau kaip 1 tūkst. iškvietimų. Dauguma jų buvo susiję su užtvindytais rūsiais ir butais arba nuvirtusiais medžiais. Ugniagesiams taip pat teko gelbėti žmones iš potvynio vandenyje įstrigusių transporto priemonių.
Baskų krašto institucijos taip pat pranešė apie dėl smarkių liūčių kilusius potvynius ir užtvindytus kelius.
Audrų riziką didina žmogaus sukelta klimato kaita
Orų ekspertai jau seniai perspėja, kad dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos smarkių audrų tikimybė didėja.
AEMET teigimu, vis šiltėjanti Viduržemio jūra, kurioje praėjusią vasarą užfiksuota 33 laipsnių Celsijaus vandens temperatūra, didina ekstremalių liūčių sausumoje riziką.
Kuo aukštesnė vandens temperatūra, tuo daugiau vandens išgaruoja, todėl virš įšilusios jūros susidaro didelės, itin šiltos ir drėgnos oro masės. Joms susidūrus su šaltuoju atmosferos frontu, kyla itin smarkios liūtys.
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