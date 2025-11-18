Belgijoje suimti asmenys, įtariami sąmokslu nužudyti Briuselio prokurorą

Policija suėmė asmenis, kai rytą atliko 18 kratų, daugiausia sostinėje, po kelis mėnesius trukusio tyrimo, pranešė federalinė prokuratūra.
„Panašu, kad pagrindiniai įtariamieji turi teistumo įrašų, susijusių su organizuota prekyba narkotikais. Manoma, kad jie aktyviai veikia Albanijos nusikalstamame pasaulyje“, – sakoma pranešime ir priduriama, kad įtariamieji buvo apklausti ir stos prieš teisėją.
Valdžia teigia liepą pradėjusi tyrimą, kai sužinojo apie sąmokslą nužudyti prokurorą J. Moinilą. Vis dėlto, pasak federalinės prokuratūros, dar per anksti „patvirtinti ar paneigti“, kad buvo rezgamas sąmokslas.
„Šis tyrimas dar kartą parodo, kad būtina geriau apsaugoti policijos pareigūnus ir teisėjus, kasdien kovojančius su organizuotu nusikalstamumu“, – sakė federalinė prokurorė Ann Fransen.
Šiaurės vakarinėje Europos žemyno pakrantėje esanti Belgija tapo narkotikus vežančių nusikalstamų gaujų centru. Pastaruoju metu Briuselyje padaugėjo nusikaltimų, susijusių su besivaržančių narkotikų prekeivių gaujų kivirčais. Tai anksčiau buvo būdinga tik Antverpeno uostamiestyje.
Buvęs federalinis prokuroras J. Moinilas šių metų sausį pradėjo eiti biuro Briuselyje vadovo pareigas. Jis jau kelis mėnesius gyvena saugomas policijos.
