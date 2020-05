Brazilijoje nuo COVID-19 mirė daugiau žmonių nei Ispanijoje

Brazilija tapo koronaviruso protrūkio epicentru Pietų Amerikoje. Per pastarąsias 24 valandas šioje šalyje mirė 1 124 žmonės.

Be to, Brazilijoje užregistruotas rekordinis naujų COVID-19 atvejų skaičius per dieną – 26 928, o bendras susirgusių žmonių skaičius pasiekė 465 166.

Daugiausiai gyvybių koronaviruso pandemija nusinešė Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Italijoje ir Prancūzijoje.