 Briuselyje per dujų nuotėkio sukeltus sprogimus sužeisti trys žmonės

Briuselyje per dujų nuotėkio sukeltus sprogimus sužeisti trys žmonės

2026-08-14 17:01
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Penktadienį per du sprogimus nudegimų patyrė du dujų specialistai ir ugniagesys, kurie reagavo į dujų nuotėkį pastate Briuselio centre, pranešė naujienų agentūra „Belga“.

<span>Briuselyje per dujų nuotėkio sukeltus sprogimus sužeisti trys žmonės</span>
Briuselyje per dujų nuotėkio sukeltus sprogimus sužeisti trys žmonės / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Jų sužalojimų sunkumas kol kas nežinomas. Dujų nuotėkis kilo statybininkui netyčia pragręžus žemo slėgio vamzdį, rašė „Belga“.

Du sprogimai įvyko ne pažeistame dujų vamzdyje, o pačio pastato viduje, pareiškė viešosios dujų infrastruktūros bendrovės „Sibelga“ atstovė Serena Galeone, kurią cituoja „Belga“.

Anksčiau penktadienį iš šio pastato, esančio šalia Briuselio centrinės geležinkelių stoties, kuriame taip pat įsikūrusi Europos Sąjungos agentūra, buvo evakuota apie 100 žmonių. Policijai atitvėrus teritoriją, sutriko eismas dviejose tramvajų linijose.

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