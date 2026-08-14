Briuselyje per dujų nuotėkio sukeltus sprogimus sužeisti trys žmonės

Jų sužalojimų sunkumas kol kas nežinomas. Dujų nuotėkis kilo statybininkui netyčia pragręžus žemo slėgio vamzdį, rašė „Belga“.
Du sprogimai įvyko ne pažeistame dujų vamzdyje, o pačio pastato viduje, pareiškė viešosios dujų infrastruktūros bendrovės „Sibelga“ atstovė Serena Galeone, kurią cituoja „Belga“.
Anksčiau penktadienį iš šio pastato, esančio šalia Briuselio centrinės geležinkelių stoties, kuriame taip pat įsikūrusi Europos Sąjungos agentūra, buvo evakuota apie 100 žmonių. Policijai atitvėrus teritoriją, sutriko eismas dviejose tramvajų linijose.
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