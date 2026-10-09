Briuselyje – protestuotojų susirėmimai su policija

Policijos duomenimis, į nacionalinį streiką prieš vyriausybės taupymo priemones susirinko apie 30 tūkst. žmonių. Įtampa buvo didelė po kelias dienas trukusių moksleivių protestų, kuriuos įkvėpė demonstracijos Prancūzijoje.
Policija pranešė panaudojusi vandens patrankas ir ašarines dujas po to, kai sostinės centriniame turistiniame rajone vykusio protesto pakraštyje susibūrę jaunuoliai ėmė mėtyti į pareigūnus lazdas ir butelius.
„Kartu su demonstrantais susirinko keli šimtai jaunuolių. Atmosfera pamažu vis kaito, buvo rimtų viešosios tvarkos pažeidimų“, – sakoma policijos pranešime.
Policijos teigimu, pagrindinės profesinių sąjungų eitynės vyko taikiai.
Tačiau eitynių nuošalyje dirbę naujienų agentūros AFP žurnalistai matė, kaip keli šimtai į grupes susibūrusių jaunuolių ne kartą stojo į akistatą su policijos pareigūnais, ore tvyrant ašarinėms dujoms.
Belgijos prancūzakalbės bendruomenės vidurinių mokyklų moksleiviai protestuoja prieš švietimo biudžeto mažinimą, iš dalies įkvėpti protestų kaimyninėje Prancūzijoje.
Kelias dienas trukusios demonstracijos Lježo mieste, tapusiame protestų epicentru, peraugo į smurtinius susirėmimus. Buvo sulaikyta apie 200 žmonių, sužeista dešimtys policijos pareigūnų.
Penktadienio protesto akcija buvo dar viena iš pastaraisiais mėnesiais surengtų streikų prieš ministro pirmininko Barto De Weverio pastangas per artimiausius kelerius metus sutaupyti 10 mlrd. eurų ir taip sumažinti didelį šalies biudžeto deficitą.
Šiuo metu flamandų konservatorius veda užsitęsusias derybas su koalicijos partneriais, siekdamas iki spalio 13 d. susitarti dėl išlaidų mažinimo.
Profesinės sąjungos ragina vyriausybę (PVM) didinti mokesčius daugiausia uždirbantiems gyventojams, užuot mažinus išlaidas tokioms sritims kaip sveikatos apsauga ir didinus pridėtinės vertės mokestį.
„Padėtis blogėja vis sparčiau, žmonėms jau gana. Kaip ir mokytojai, moksleiviai taip pat mato, kad sąlygos prastėja“, – sakė profesinės sąjungos atstovas Lucas Toussaint'as.
Naujausi komentarai