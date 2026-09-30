 Bulgarijoje nušautas futbolo klubo prezidentas

Bulgarijoje nušautas futbolo klubo prezidentas

2026-09-30 17:04
BNS inf.

Bulgarijos Plovdivo mieste anksti trečiadienį buvo nušautas vieno šalies aukščiausiosios lygos futbolo klubo prezidentas ir žinomas verslininkas, pranešė policija.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Bulgarijoje nušautas futbolo klubo prezidentas</span>
Bulgarijoje nušautas futbolo klubo prezidentas / Asociatyvi Pixabay nuotr.

53-ejų Ilijanas Filipovas, Plovdivo futbolo klubo „Botev“ prezidentas ir didelės transporto įmonės savininkas, buvo nušautas apie 1 val. nakties netoli savo namų antrame pagal dydį Bulgarijos mieste.

Policija gavo pranešimą apie pašautą asmenį, sakė vietos policijos viršininkas Vasilis Kostadinovas. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai patvirtino aukos mirtį ir pradėjo tyrimą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas, o policija tiria nusikaltimo vietą. Institucijos kol kas neatskleidžia galimo nužudymo motyvo, taip pat nepateikia jokios oficialios informacijos apie įtariamuosius.

Praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje visuomenės veikėjų mafijos stiliaus nužudymai Bulgarijoje buvo dažnas reiškinys, tačiau šis naujausias smurto protrūkis sukrėtė šalį, kurioje tęsiasi įtempta kampanija prieš kitą mėnesį vyksiančius prezidento rinkimus.

Šiame straipsnyje:

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų