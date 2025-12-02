Bulgarijoje protestavo dešimtys tūkstančių žmonių

Protestuotojai pirmą kartą į Sofijos gatves išėjo praėjusį trečiadienį, pareikšti nepritarimo 2026 metų biudžeto projektui, kuriuo, jų nuomone, bandoma paslėpti plačiai paplitusią korupciją.
Pirmadienį vykusios naujos demonstracijos – didžiausios pastaraisiais metais – dalyviai užpildė didžiulę aikštę priešais parlamentą, nešdami plakatus su raginimais pakeisti vyriausybę.
„Esame čia, kad protestuotume dėl savo ateities. Norime būti Europos šalimi, o ne valstybe, kurią valdo korupcija ir mafija“, – naujienų agentūrai AFP sakė 21 metų studentė Vencislava Vasileva.
Kitas protestuotojas, 24-metis banko darbuotojas, prisistatęs tik vardu Georgis, sakė, kad protestuoja prieš „visą aroganciją“, kurią rodo šalies lyderiai, ir „visą įstatymų nepaisymą“.
Pasibaigus pagrindiniam mitingui, kilo susirėmimai su policija, kai kuriems veidus slėpusiems protestuotojams pradėjus svaidyti akmenis ir butelius į vyriausybę remiančios partijos DPS būstinę.
Policija panaudojo ašarines dujas. AFP žurnalistai matė, kaip buvo sulaikyti keli asmenys.
Taip pat buvo užpultas netoliese esantis valdančiosios partijos GERB biuras.
Naujausi komentarai