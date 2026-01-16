Čečėnijos opozicijos kanalai: Ramzano Kadyrovo sūnus Adamas pateko į avariją, jo būklė – kritinė

Pranešama, kad Adamo Kadyrovo kortežas Grozne važiavo dideliu greičiu, kai kelyje netikėtai atsirado kliūtis.
Teigiama, kad aštuoniolikmetis A. Kadyrovas yra sunkiai sužeistas ir pristatytas į ligoninę. Jo būklė yra kritinė. Pranešama, kad yra nemažai sužeistųjų.
Tvirtinama, kad Adamas ruošiamas pervežimui į Maskvą. Tačiau oficialios informacijos apie šį įvykį nėra.
Pranešama, kad po avarijos Grozno centras uždarytas. Pranešimuose tvirtinama, kad po avarijos respublikinė ligoninė sustabdė pacientų priėmimą.
Nepatvirtintais duomenimis, automobilyje kartu su A.Kadyrovu buvo UFC kovotojas Chamzatas Čimajevas – viena ryškiausių UFC žvaigždžių.
Naujausi komentarai