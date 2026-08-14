Centrinėje Anglijoje siaučia miškų gaisrai

„Tai gamtinis gaisras su keliais židiniais, dabar apimantis kelis degančius namus“, – sakoma Vakarų Midlandso ugniagesių tarnybos pranešime apie gaisrą, paveikusį teritoriją netoli Stauerbridžo miestelio.
Trys ugniagesiai išvežti į ligoninę, šešiems gyventojams suteikta pagalba dėl apsinuodijimo dūmais, o vienas vaikas hospitalizuotas, nurodė ugniagesių tarnyba ir pridūrė, kad žmonės iš šio regiono evakuojami.
Pagalbos tarnybų teigimu, gaisras paveikė mažiausiai šešias valdas.
„Tai vienas reikšmingiausių incidentų, dėl kurių Vakarų Midlandso ugniagesių tarnybai kada nors teko dirbti“, – spaudos konferencijoje sakė vyriausiasis ugniagesių pareigūnas Simonas Tuhillas.
„Nuniokojimas yra didžiulis“, – sakė jis, dėl greito ugnies plitimo kaltindamas ypač sausas sąlygas.
Vakarų Midlandso regione, kaip ir beveik trijuose ketvirtadaliuose Anglijos, po kelias savaites išsilaikiusios aukštos oro temperatūros ir nedidelio kritulių kiekio tęsiasi sausra, padidinusi gaisrų riziką.
Šią vasarą ugniagesiai daugiausia kovoja su gamtiniais gaisrais kaimo vietovėse ir viržynuose visoje šalyje. Ministras pirmininkas Andy Burnhamas paragino mažmenininkus apriboti vienkartinių kepsninių pardavimą.
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