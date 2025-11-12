Danijoje teisiami du asmenys už išpuolį su granatomis prieš Izraelio ambasadą

Abu 18 ir 21 metų vyrai taip pat buvo apkaltinti užpuolimu sunkinančiomis aplinkybėmis ir pasikėsinimu nužudyti.
„Mano klientas nepripažįsta savo kaltės dėl kaltinimų terorizmu“, – teismui sakė aštuoniolikmečio advokatas Jakobas Buchas-Jepsenas (Jakobas Bukas-Jepsenas).
Kaltinamasis pripažino savo kaltę dėl lengvesnio kaltinimo užpuolimu sunkinančiomis aplinkybėmis.
„Jis prisipažįsta metęs dvi granatas (...) bet jis jų nemetė į ambasadą“, – sakė advokatas.
Švedijos žiniasklaidos duomenimis, jaunuolį, kai jis dar mokėsi vidurinėje mokykloje, užverbavo Švedijos nusikalstamas tinklas „Foxtrot“.
Tam pačiam paaugliui Švedijoje taip pat iškelta baudžiamoji byla dėl šaudymo prie Izraelio ambasados Stokholme 2024 metų spalio 1 dieną.
Antrasis kaltinamasis, vilkėjęs juodą pūkinę striukę, savo kaltės dėl visų kaltinimų nepripažino.
2024 metų spalio 2 dieną vidury nakties pranešta apie du sprogimus netoli Izraelio ambasados Helerupo rajone Kopenhagoje.
Pasak prokurorų, vyrai į teritoriją prie ambasados atsinešė penkias rankines granatas.
Tada jie dvi iš jų metė ambasados kryptimi, tačiau jos pataikė į netoliese esantį gyvenamąjį namą ir sprogo.
Ant vienos iš granatų, rastos sode, policija identifikavo 18-mečio DNR, sakė prokuroras Sorenas Harbo.
Abu vyrai buvo sulaikyti Kopenhagos traukinių stotyje, kai ruošėsi keliauti į Amsterdamą.
Numatytas šešių dienų teismo procesas, kurio dienos bus paskirstytos per kelis mėnesius, ir tikimasi, kad jis baigsis vasario 3 dieną.
Išpuolis prieš ambasadą įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai kaimyninėje Švedijoje, Stokholme, buvo apšaudyta Izraelio ambasada.
Teismo procesas dėl šio incidento vis dar neįvyko.
2024 metų gegužės mėnesį Švedijos žvalgybos tarnybos teigė, kad Iranas verbuoja Švedijos nusikalstamų grupuočių narius rengti išpuolius prieš Izraelio institucijas, tačiau Teheranas tai neigė.
