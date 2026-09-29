„Daug triukšmo dėl nieko“: kaip vyksta incidento prie britų karinės bazės tyrimas?

Ginkluotiems pareigūnams tebesaugant aplink netoliese esantį kaimą nustatytą perimetrą, Vašingtonas suabejojo sprendimu už užstatą paleisti penkis netoli Karališkųjų oro pajėgų (RAF) Ferfordo bazės pietvakarių Anglijoje sulaikytus vyrus.
Sekmadienį netoli bazės buvo aptikti trys balti furgonai ir sulaikyti penki vyrai – visi maždaug 25-erių Jungtinės Karalystės piliečiai, gyvenantys Londone.
Antradienį aplink aerodromą, kuriuo JAV orlaiviai naudojosi smūgiams kai kuriems taikiniams Irane rengti, taip pat patruliavo ginkluoti policijos pareigūnai.
Policija pranešė, kad pasitelkę „karines priemones“ ir kriminalistikos ekspertus pareigūnai nuodugniai patikrino transporto priemones.
„Daug triukšmo dėl nieko“
Tyrimo išvadų policija neatskleidė. Tačiau laikraštis „The Times“ ir kelios kitos Jungtinės Karalystės žiniasklaidos priemonės pranešė, kad policija sprogmenų pėdsakų furgone neaptiko. Tai sumažino įtarimus, kad galėjo būti rengiamas išpuolis, tačiau daug klausimų liko neatsakyta.
Kaimyniniame Kempsfordo kaime gyvenanti 60-metė Patricia naujienų agentūrai AFP sakė, kad „labai nejauku, jog žmonės visame pasaulyje manė, kad tai teroristinis išpuolis, bet galiausiai paaiškėjo, kad ne – daug triukšmo dėl nieko“.
Pirmadienį pranešdamas apie penkių įtariamųjų paleidimą, Jungtinės Karalystės kovos su terorizmu policijos vadovas, komisaro padėjėjas Laurence'as Tayloras pabrėžė, kad vyrų atžvilgiu „tyrimas tikrai tęsiamas“.
Jis pabrėžė, kad pareigūnai neatmeta jokių versijų ir tiria „visas įmanomas“ incidento aplinkybes, įskaitant galimą tarpininkų, sąmoningai ar nesąmoningai veikiančių užsienio valstybės naudai, vaidmenį.
Irano ambasada Londone pareiškė „kategoriškai atmetanti ir griežtai smerkianti“ spėliones, esą Teheranas susijęs su incidentu.
Rubio padėtį vadino rimta
Dar daugiau neaiškumo sukėlė JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimas. Pirmadienį jis žurnalistams sakė esąs „nustebęs“, kad britų policija paleido penkis vyrus.
„Aš taip nebūčiau daręs“, – pridūrė JAV prezidentas.
Po kelių valandų JAV valstybės sekretorius Marco Rubio incidentą pavadino „labai rimta padėtimi (...), prie kurios akivaizdžiai prisidėjo užsienio veikėjas“, tačiau išsamiau nekomentavo.
Sekmadienį D. Trumpas teigė, kad Jungtinė Karalystė ir JAV įtariamuosius „ilgą laiką tyrė“ ir kad jie „ketino padaryti didelės žalos mūsų bazei“.
Savaitgalio incidentas
Apie incidentą viešai sužinota po to, kai netoli oro pajėgų bazės esančiame Velfordo kaime gyvenanti ūkininkė paskambino policijai, pamačiusi kelią užtvėrusius tris furgonus ir iš įvykio vietos bėgančią grupę kaukėtų vyrų.
Ginkluoti pareigūnai penkis vyrus sulaikė dėl įtarimų nusikaltimais, susijusiais su sprogmenimis, o vėliau – ir dėl įtarimų „teroro akto rengimu“ pagal kovos su terorizmu įstatymus.
Kaip pranešama, pastaruoju metu bazės apsauga buvo sustiprinta.
Kovo mėn. Jungtinė Karalystė leido Jungtinėms Valstijoms naudotis Ferfordo baze „konkrečioms gynybinėms operacijoms Irane“, siekiant sunaikinti Irano raketas jų paleidimo vietose.
Nuo tada bazėje buvo matyti kylantys ir besileidžiantys JAV bombonešiai bei kiti orlaiviai. Tai vienintelė šiam tikslui naudojama bazė pagrindinėje Jungtinės Karalystės saloje.
Sklando nepatvirtintos incidento versijos
Savaitgalio incidentą gaubianti nežinia paskatino įvairių nepatvirtintų versijų sklaidą. Kai kurios britų žiniasklaidos priemonės skelbia įtarimus, kad vyrai galėjo būti net degalų vagys.
„Šiek tiek keista, kad jie čia buvo vidury nakties“, – AFP sakė viena vietos gyventoja, dirbdama sode netoliese esančiame Kempsfordo kaime.
„Jei jie būtų tikri teroristai, jų nebūtų paleidę“, – pridūrė savo vardo nepanorusi skelbti moteris.
Iš oro nufilmuotuose furgonų vaizduose matyti, kad juose galėjo būti statinių, o ant bent vieno furgono buvo netikras logotipas ir telefono numeris, sudarantys klaidingą įspūdį, neva transporto priemonė priklauso teisėtai dyzelino pristatymo bendrovei.
Tikroji bendrovė savo interneto svetainėje paskelbtame pareiškime nurodė, kad „nei transporto priemonė, nei kuris nors iš susijusių asmenų neturi visiškai jokių sąsajų su „Fuel2U““, ir pridūrė bendradarbiaujanti su policija.
Naujausi komentarai