Dėl atakos Leipcige nustatyti du įtariamieji, vienas jų – Latvijos pilietis

Apie tai trečiadienį rašo laikraštis „Sueddeutsche Zeitung“ ir portalas „TVP World“.
Laikraštis, kuris rengdamas pranešimą bendradarbiavo su transliuotojais NDR ir WDR, nurodė, kad tyrimas dėl šių dviejų vyrų – Rusijoje gimusio Latvijos piliečio ir iš Baltarusijos kilusio Rusijos piliečio – pagrindė Vokietijos vyriausybės įtarimus, jog už šio incidento stovi Rusija.
Vokietija antradienį apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginiame Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis, ir paskelbė apie diplomatines atsakomąsias priemones.
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