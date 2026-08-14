Dėl miško gaisro Chalkidikėje atostogautojai buvo evakuojami jūra

Atostogautojai, daugelis kurių su vaikais ant rankų ir vilkintys maudymosi drabužius, 15 mažų gelbėjimo valčių buvo evakuoti Chalkidikės regione, pranešė stotis ERT. Ketvirtadienio vakarą institucijos paskelbė, kad padėtis suvaldyta.
Prieš tai Graikijos civilinės saugos tarnyba į telefonus išsiuntė nurodymus evakuotis abiejų kurortinių vietovių – Sivirio ir Furkos – gyventojams bei svečiams, kai liepsnos ėmė plisti Chalkidikės pusiasalyje, esančiame į pietus nuo Salonikų miesto.
Per kelias valandas nuo gaisro pradžios ugnis priartėjo prie namų aplink Sivirį ir Furką, kur vasarą gausu turistų. Šiam regionui būdingi lengvai užsiliepsnojantys pušynai. Ugniagesių atstovo teigimu, liepsnos pavojingai priartėjo prie paplūdimių. Todėl evakuacija jūra esą buvo vienintelis įmanomas kelias pabėgti nuo pavojaus.
ERT transliuotojo vaizdo medžiagoje buvo matyti dešimtys žmonių, stovinčių ant vandenyje plūduriuojančio pontono ir laukiančių pagalbos – dūmai tuo metu temdė dangų virš kurortų. Be to, keliuose susidarė automobilių spūstys, nes daugelis žmonių nuo liepsnų Furkoje ir Sirvyje bandė sprukti sausumos keliu.
Su ugnimi visą dieną kovojo per 200 ugniagesių ir 57 automobiliai, tinkle „X“ pranešė ugniagesių tarnyba. Jiems padėjo devyni gesinimo lėktuvai ir septyni sraigtasparniai.
Graikijoje ir toliau tvyro didelis miškų gaisrų pavojus. Didelis gaisras į šiaurės vakarus nuo Atėnų praėjusiomis dienomis nuniokojo daugiau kaip 11 tūkst. hektarų pušynų, krūmynų ir dirbamų plotų. Dėl smarkaus vėjo ugniagesiams tik po penkių dienų pavyko suvaldyti liepsnas.
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