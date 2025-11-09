 Dėl naujo taifūno Filipinuose savo namus paliko šimtai tūkstančių žmonių

2025-11-09 08:32
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Gelbėdamiesi nuo supertaifūno Funf Wong, beveik milijonas Filipinų gyventojų paliko savo namus. Smarki atogrąžų audra sekmadienio rytą praskriejo netoli rytinės Katanduaneso provincijos, atnešdama smarkias liūtis.

Dėl naujo taifūno Filipinuose savo namus paliko šimtai tūkstančių žmonių / Scanpix nuotr.

Vėjo stiprumas siekė iki 185 km/h, pranešė meteorologijos tarnyba „Pagasa“. Gūsiai kartais sustiprėdavo net iki 230 km/h. Sekmadienio vakarą arba ankstų pirmadienio rytą Fung Wong virš šiaurinės Auroros provincijos turėtų smogti sausumai.

Vos prieš kelias dienas Filipinuose  siautėjo taifūnas Kalmaegi, pražudęs daugiau kaip 200 žmonių. Kadangi Fung Wong yra dar stipresnis, rytinėse, centrinėse ir šiaurinėse provincijose namus paliko apie 917 tūkst. žmonių. Kai kuriose rytinėse provincijose atsargumo sumetimais buvo nutrauktas elektros tiekimas.

Vyriausybės duomenimis, Fung Wong gali paveikti 8,4 mln. žmonių, 5,7 mln. jų – pakrančių bendruomenėse.

Filipinus kasmet talžo vidutiniškai apie 20 taifūnų. Ypač galinga audra Haiyan 2013 m. lapkritį pražudė daugiau kaip 6 tūkst. 300 žmonių.

