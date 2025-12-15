Dėl šaudynių Browno universitete sulaikytas asmuo bus paleistas

Šaulys ugnį šiame elitiniame vadinamosios Gebenės lygos (angl. Ivy League) universitete Providenso mieste, Rod Ailando valstijoje, paleido šeštadienį. Šūviai aidėjo pastate, kuriame vyko egzaminai – dėl to universiteto miestelis buvo uždarytas ir buvo pradėta įtariamojo paieška.
JAV tarnybos sekmadienio rytą sulaikė vieną asmenį dėl šių masinių šaudynių, per kurias dar devyni žmonės buvo sužeisti. Tai naujausias incidentas ilgoje išpuolių šalies švietimo įstaigose serijoje. Browno universiteto prezidentė Christina Paxson laiške, skirtame bendruomenės nariams, patvirtino, kad visi 11 nukentėjusiųjų yra studentai.
„Netrukus paleisime asmenį, kuris buvo sulaikytas anksčiau šiandien“, – sekmadienį pareiškė Providenso meras Brettas Smiley.
„Manau, kad teisinga sakyti, jog nėra pagrindo laikyti jį dominančiu asmeniu“, – žurnalistams sakė Rod Ailando generalinis prokuroras Peteris Neronha ir pridūrė, kad „todėl jis paleidžiamas“.
Pareigūnai nurodė, kad ir toliau ieškos įtariamojo, tačiau pateikė nedaug informacijos apie tyrimo eigą.
„Akivaizdu, kad laisvėje yra žudikas, todėl mes neketiname atskleisti žaidimo plano“, – pažymėjo P. Neronha.
Policija paskelbė 10 sekundžių trukmės vaizdo įrašą, kuriame įtariamasis matomas iš nugaros, sparčiai einantis tuščia gatve po to, kai paleido ugnį pirmame aukšte esančioje patalpoje.
Smurto panaudojant šaunamuosius ginklus atvejai Jungtinėse Valstijose fiksuojami dažnai – mokyklose, darbovietėse, prekybos centruose, naktiniuose klubuose ir dideliuose renginiuose. Šaunamieji ginklai yra lengvai prieinami. Nepaisant didelio pasipiktinimo, stebimo po ypač rimtų incidentų, pastangos sugriežtinti su ginklais susijusius įstatymus jau daugelį metų yra nesėkmingos.
