Dėl sprogimo Miunchene laikinai uždaromas festivalis „Oktoberfest“

Policija pranešė, kad trečiadienį anksti ryte degančiame pastate buvo rasti su sprogmenimis sujungti spąstai, todėl buvo iškviestos specialiosios pajėgos sprogmenims nukenksminti.
Į iškvietimą atsiliepę pareigūnai Bavarijos sostinės gyvenamajame rajone rado visiškai sudegusį mikroautobusą, o prie netoliese esančio ežero – sužeistą žmogų.
Policija pranešė, kad tas žmogus mirė. Tyrėjai mano, kad šis padegimas buvo tyčinis.
Dėl šio incidento iki vakaro atidėtas rytinis pasaulinio garso festivalio „Oktoberfest“, kuris vyksta Miuncheno Terezienvyzės pievoje nuo rugsėjo 20 d. iki spalio 5 d., atidarymas.
„Tiriami galimi ryšiai su kitomis vietomis Miunchene, įskaitant Terezienvyzę“, – platformoje „X“ pranešė vietos policija.
Miesto interneto svetainėje paskelbtame pranešime teigiama, kad sprendimas laikinai uždaryti festivalį buvo priimtas „dėl grasinimo susprogdinti, susijusio su sprogimu šiaurinėje Miuncheno dalyje“.
Miestas taip pat pranešė, kad buvo gautas „atitinkamas laiškas“ su išdėstytu grasinimu.
„Dėl šios priežasties festivalio atidarymas šiandien atidėtas“, – pridūrė pareigūnai.
Pranešama, kad festivalis šiandien uždaromas iki 17 val. vietos laiku.
