2026-01-25 09:31
BNS inf.

Valstybinė komunalinių paslaugų įmonė pranešė, kad savaitgalį Grenlandijos sostinėje dingo elektra, kai smarkūs vėjai sukėlė perdavimo sistemos gedimą.

Dėl stipraus vėjo Grenlandijos sostinė paskendo tamsoje
Dėl stipraus vėjo Grenlandijos sostinė paskendo tamsoje / Marko Djurica / REUTERS nuotr.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pastebėjo, kad Nūkas, kuriame gyvena apie 20 tūkst. žmonių ir kuris daugiausia aprūpinamas hidroelektrinės energija, be šviesos liko šeštadienį apie 22 val. 30 min. vietos (sekmadienį 2.30 val. Lietuvos) laiku.

Bendrovė „Nukissiorfiit“ socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė, kad dėl audros sutriko energijos perdavimas, todėl bandoma atkurti tiekimą pasitelkiant atsarginę elektrinę.

Praėjus trims valandoms po incidento pradžios, elektros tiekimas buvo tik iš dalies atnaujintas kai kuriose vietovėse.

Taip pat sutriko interneto ryšys: stebėsenos organizacija „NetBlocks“ pranešė apie reikšmingą prisijungimų skaičiaus sumažėjimą Grenlandijoje, o didelis poveikis padarytas sostinei Nūkui.

Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Grenlandijos vyriausybė paskelbė brošiūrą su patarimais gyventojams dėl pasirengimo krizėms, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) ne kartą grasinus jėga užimti salą.

D. Trumpas nuo šių planų atsitraukė trečiadienį po susitikimo su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute) pareiškęs, kad jie pasiekė preliminarų susitarimą dėl šios Danijos autonominės teritorijos.

