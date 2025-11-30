Didelę sumą pinigų Australijos kazino laimėjusi porelė apkaltinta sukčiavimu

Teigiama, kad spalio ir lapkričio mėnesiais ši pora iš Kazachstano kazino lošdama kortomis susišlavė 1,2 mln. Australijos dolerių (780 tūkst. JAV dolerių) sumą, o tai dėl to lošimo namams, kuriuos vietos žiniasklaida įvardijo kaip „Crown Sydney Casino“, kilo įtarimų.
Policija porelę areštavo ketvirtadienį, kai kazino darbuotojai ant 36-metės moters marškinėlių pastebėjo kamerą, pranešė Naujojo Pietų Velso valstijos policija.
Kitą dieną moteris ir jos 44-ejų metų vyras buvo apkaltinti sukčiavimu.
Detektyvai teigė, kad jie rado miniatiūrinę kamerą, pritvirtintą prie moters marškinėlių su Peliuko Mikio ir Pluto atvaizdu.
Porelė kaltinama tuo, kad, naudodama kamerą ir mobilųjį telefoną, stebėjo kazino kortų stalą ir, palaikydama ryšį per „giliai į ausis įstatytas ausines“, kortų žaidimuose statė sumas.
Detektyvas inspektorius Peteris Fauxas paaiškino, kad policija glaudžiai bendradarbiavo su kazino apsauga.
„Šis tvirtas bendradarbiavimas, kurį atspindi šie rezultatai, yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad lošimų veikla bus sąžininga“, – tvirtino jis.
