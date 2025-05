Dronų atakos: aukos – Ukrainoje, žala – Maskvoje

Rusams apšaudžius Bilopiljos miestą netoli sienos esančioje Sumų srityje žuvo vyras, o moteris buvo sužeista, pranešė srities administracija. Čia taip pat sugriauta gyvenamųjų namų. Žalos, be kita ko, infrastruktūros objektams, padaryta ir kitose bendruomenėse.

Per bepiločių atakas Ukrainos Dnipropetrovsko srityje, institucijų duomenimis, nukentėjo dar trys civiliai. Čia taip pat apgriauti gyvenamieji namai. Be to, apgadinta 30 saulės baterijų, skirtų elektros gamybai, pranešė gubernatorius Serhijus Lysakas.

Rusijos gynybos ministerija skelbia numušusi 48 Ukrainos kovinius dronus, 3 jų – virš Maskvos regiono. Vnukovo oro uoste teko laikinai stabdyti skrydžius.

Be to, Maskvos mero Sergejaus Sobianino duomenimis, dronų nuolaužos nukrito ant gyvenamojo namo Vernadskio prospekte sostinės pietuose. Vaizdo įrašuose buvo matyti apgadintas naujo daugiabučio fasadas. Maskvos Odincovo priemiestyje krentančios nuolaužos apgadino automobilį. Sužeistųjų abiem atvejais nėra.