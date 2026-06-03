Estijoje ir Latvijoje – įspėjimai dėl dronų

Remiantis 4.37 val. vietos (ir Lietuvos) laiku paskelbtu įspėjimu, galima oro grėsmė buvo kilusi Tartu, Jegevos, Viljandžio, Valgos, Pelvos ir Veru apskrityse.
„Jei pamatysite droną, pasislėpkite ir skambinkite telefonu 112“, – rašoma įspėjime.
6.04 val. vietos (ir Lietuvos) laiku Gynybos pajėgos išplatino naują pranešimą, kuriame paskelbė, kad oro grėsmė visoje Estijoje baigėsi.
Latvijoje buvo paskelbtas įspėjimas dėl galimos oro grėsmės Alūksnės savivaldybėje
Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos trečiadienį buvo paskelbusios įspėjimą Alūksnės savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei.
Apie tai pranešė portalas LSM.
Trečiadienį 4.59 val. Alūksnės savivaldybėje išsiųstas geltonasis įspėjimas, informuojantis apie galimą grėsmę Latvijos oro erdvėje, tačiau nereikalaujantis neatidėliotinų veiksmų.
Oro erdvėje buvo aktyvuoti NATO oro policijos naikintuvai.
Apie 6.20 val. gauta informacija, kad Alūksnėje galima grėsmė oro erdvei baigėsi.
(be temos)
(be temos)