Fedorovas: Ukrainos dronai pavers Krymą sala

„Atrodo, kad Krymas netrukus virs sala“, – sakė jis interviu, kurį trečiadienį paskelbė „YouTube“ kanalas „PRESSING“. Smūgiai prieš Rusijos tiekimo maršrutus Ukrainai esą atveria „galimybių langą“.
„Rusams prasideda pragaras, kurį jiems bus sunku įveikti“, – kalbėjo M. Fedorovas. Tai esą liečia ne tik Krymą, bet ir Rytų Ukrainą.
Rusijos logistikos sutrikdymas, anot ministro, jau turi tiesioginį poveikį rusų atakų palei fronto liniją skaičiui. Per atostogų sezoną Krymą šiais metais lankys tik Ukrainos dronai, sarkastiškai pridūrė jis. Krymas yra mėgstama rusų turistų poilsio vieta.
Per keturis mėnesius jo ministerija įsigijo daugiau dronų nei per visus praėjusius metus, pabrėžė M. Fedorovas. Kalbant apie šviesolaidinius ir vidutinio nuotolio dronus, jau pasiektas tris kartus didesnis kiekis nei praėjusiais metais.
„Tai šimtai tūkstančių vidutinio nuotolio dronų“, – sakė nuo sausio mėnesio pareigas einantis M. Fedorovas.
Ukraina daugiau kaip ketverius metus priešinasi Rusijos agresijai. Krymą Maskva aneksavo dar 2014 m. Dabar Rusija gviešiasi daugiau Ukrainos teritorijų. Pastaruoju metu Kyjivas dronų smūgiais, be kita ko, Rusijos gilumoje, sukėlė degalų stygių. Tačiau Ukrainos pajėgų padėtis toliau prastėja Donecko srityje, gali kristi Kostiantynivkos miestas.
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