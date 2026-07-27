Filipinų sostinėje prieš prezidento kalbą nugriaudėjo sprogimas

Sprogimas, per kurį žmonės nenukentėjo, nugriaudėjo iškart po vidurnakčio, o antroji įtariama bomba buvo rasta likus kelioms valandoms iki Filipinų prezidento Ferdinando Marcoso metinio pranešimo.
Nacionalinės policijos vadovas Jose Melencio Nartatezas jaunesnysis pirmadienį žurnalistams sakė, jog yra „didelė tikimybė, kad šie du (incidentai) yra susiję“.
Jis pripažino, kad nors policija turėjo nenumatytų atvejų planus dėl „bombų grėsmių, realių sprogdinimų ir kitų (dalykų) (...), kažkas praslydo pro mus ir sprogo priešais Teisingumo departamentą“.
Iš pradžių buvo neaišku, kokio stiprumo buvo sprogimas.
„Mes vis dar tiriame, todėl negalime pateikti detalių, kokio dydžio (...) buvo sprogimas“, – naujienų agentūrai AFP sakė Manilos policijos atstovas Philippas Inesas.
Filipinų žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose matyti nuo sprogimo įskilęs transporto priemonės priekinis stiklas ir kelios nuolaužos.
Viename pranešime policija nurodė, kad prie Senato esantį užtaisą gatvėje šalia pastato prieš pat 8 val. 30 min. vietos (3 val. 30 min. Lietuvos) laiku pastebėjo vilkiko vairuotojas. Jis apie tai pranešė apsaugos darbuotojams.
Sprogmenų tvarkymo specialistai iš įvykio vietos paėmė medžiagas, tarp kurių buvo sprogdiklis, laikrodis ir stiklainis su „rudais milteliais“, kad juos ištirtų.
Regiono policijos atstovė spaudai Hazel Asilo atsisakė vertinti, kokio galingumo sprogimą galėjo sukelti šis užtaisas.
F. Marcosas metinį pranešimą pirmadienį skaitys padidėjusios politinės įtampos metu, kai vyksta apkaltos procesas viceprezidentės Saros Duterte atžvilgiu, o rinkėjus taip pat piktina korupcijos skandalas, susijęs su fiktyviais potvynių kontrolės projektais.
Naujausi komentarai