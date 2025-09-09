Frankfurto oro uoste rasta nesprogusi Antrojo pasaulinio karo bomba

Bomba, sverianti 75–100 kilogramų, bus nukenksminta arba susprogdinta po 23 val. (21 val. Grinvičo laiku), tuo metu pagrindiniame Vokietijos oro eismo centre bus sustabdytos reguliari skrydžių veikla.
„Naktinių skrydžių draudimas Frankfurte jokio poveikio skrydžių veiklai nedaro“, – pranešė oro uosto operatorė „Fraport“, pridurdama, kad nepatogumų keleiviams turėtų kilti nedaug.
Saugumo sumetimais aplink radinio vietą, esančią netoli trečiojo terminalo ir greitkelio sankryžos, nustatyta apsauginė 500 metrų spindulio zona.
Pasak bendrovės „Fraport“, radinio vietoje budi Frankfurto ugniagesių komanda ir sprogmenų neutralizavimo tarnyba. Evakuojamas netoliese esantis viešbutis „Intercity Hotel“ ir statybvietė.
Pasak policijos, kol kas neaišku, ar bomba bus nukenksminta, ar susprogdinta. Ji buvo rasta vykdant naujojo oro uosto trečiojo terminalo statybos darbus.
Kol vyks darbai, teks uždaryti ir vieną greitkelio A5 atkarpą.
Frankfurtas, kaip ir daugelis kitų didžiųjų Vokietijos miestų, per Antrąjį pasaulinį karą, kuris Europoje baigėsi 1945 m. gegužės 8 d., buvo smarkiai bombarduojamas. Vokietijos miestuose vykdant kasinėjimo ir statybų darbus nuolat randama bombų.
Trečiasis terminalas šiuo metu yra statomas ir turėtų atsidaryti 2026 m. vasarą. Planuojama, kad per metus jis turėtų aptarnauti apie 19 milijonų keleivių.
