 Frankfurto oro uoste sužeisti keli „Lufthansa“ darbuotojai

Frankfurto oro uoste sužeisti keli „Lufthansa“ darbuotojai

2026-06-04 17:33
BNS inf.

Vokietijos oro linijų bendrovė „Lufthansa“ pranešė, kad keli jos darbuotojai buvo sužeisti, kai netikėtai susiskleidė orlaivio „Boeing“ priekinė važiuoklė.

<span>Frankfurto oro uoste sužeisti keli „Lufthansa“ darbuotojai</span>
Frankfurto oro uoste sužeisti keli „Lufthansa“ darbuotojai / Scanpix nuotr.

Incidentas įvyko prieš keleiviams įlipant planuotam skrydžiui iš Frankfurto į Los Andželą.

Kompanija nurodė, kad incidentas, susijęs su „Boeing 787-9 Dreamliner“, įvyko ketvirtadienį netrukus po vidurdienio, kai lėktuvas stovėjo prie vartų ir kai jame buvo tik įgulos nariai ir antžeminio personalo darbuotojai.

„Keli darbuotojai buvo sužeisti ir šiuo metu jiems teikiama medicinos pagalba“, – sakoma „Lufthansa“ pranešime.

Bendrovė elektroniniame laiške nurodė, kad ji ir atitinkamos institucijos tiria incidento aplinkybes.

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