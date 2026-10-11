FT: dėl smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms JAV grasina blokuoti ginklus Ukrainai

Apie tai sekmadienį rašo leidinys „Financial Times“ (FT).
Šeštadienį ir sekmadienį iš JAV pareigūnų skambučių sulaukę arba apie juos informuoti pareigūnai teigė, kad JAV daro spaudimą Europos sostinėms ir Kyjivui, siekdama sustabdyti atakas prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Baltieji rūmai atsisakė patvirtinti ar pakomentuoti šiuos skambučius.
Pareigūnai pridūrė, kad JAV pareigūnai, be kita ko, taip pat grasino nutraukti dalijimąsi žvalgybos informacija ir sustabdyti PURL – prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, pagal kurį Ukrainai perkami amerikietiški ginklai.
„Jie skambina Kyjivui (...), jie skambina visiems (Europoje)“, – sakė vienas šaltinis, sulaukęs JAV gynybos pareigūno skambučio.
D. Trumpas sekmadienį nustebino Kyjivą ir europiečius, kuriems jo administracija bandė daryti spaudimą, socialiniuose tinkluose paskelbęs, jog Ukraina ir Rusija susitarė dėl paliaubų ir nutraukia viena kitos energetikos infrastruktūros puolimą.
Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio biuras pareiškė nieko nežinantis apie tokį susitarimą, be to, lieka neaišku, ar jam pritarė Rusija.
Vienas iš asmenų, patvirtinusių sulaukus JAV pareigūnų skambučio, buvo V. Zelenskio patarėjas kariniais klausimais ir buvęs Ukrainos 93-iosios mechanizuotosios brigados vadas Pavlo Palisa.
Prieš pat D. Trumpui pareiškiant apie pasiektas energetines paliaubas, V. Zelenskis sekmadienį interviu transliuotojui „ABC News“ pakartojo pats siekiantis tokio susitarimo.
„Kaip tik dabar mūsų remonto brigados Kyjive atkuria elektros ir vandens tiekimą (po ką tik surengtų Rusijos smūgių)“, – leidiniui FT sekmadienį, iškart po D. Trumpo įrašo, teigė vienas aukšto rango Ukrainos pareigūnas, artimas V. Zelenskiui.
„Niekas negirdėjo (apie paliaubas)“, – kalbėjo jis.
Baltieji rūmai taip pat atsisakė komentuoti, ar D. Trumpas atsižvelgs į V. Zelenskio pasiūlymą priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sutikti su plataus masto 60 dienų paliaubomis, kad Ukraina galėtų surengti rinkimus.