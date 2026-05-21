Geležinkelių operatorė: Rusijos pasienio srityje per Ukrainos drono smūgį žuvo trys žmonės

Maskvos puolimui prieš Ukrainą tęsiantis jau penktus metus, Rusijos pasienio miestai ir kaimai nuolat patiria Ukrainos smūgius.
„(Ketvirtadienį) Unečios stotyje Briansko srityje dronas smogė manevriniam lokomotyvui“, – pranešė RŽD socialiniuose tinkluose.
Bendrovės paskelbtame pranešime teigiama, kad žuvo mašinistas, mašinisto padėjėjas ir jo sūnus, dirbęs remontininku.
Jauniausias iš žuvusiųjų gimė 2007 metais, nurodė RŽD.
Unečios miestas yra netoli Ukrainos ir Baltarusijos sienų.
Kyjivas yra ne kartą kaltinęs Rusiją, kad ši taikosi į jo geležinkelių tinklą.
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