Graikija dėl jūrinio drono pateikė protesto notą Ukrainai

Apie Kyjivui pareikštą protestą trečiadienį per spaudos konferenciją pranešė Graikijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Lana Zochiou.
Nepilotuojamą jūrų droną gegužės 7 d. aptiko žvejai Jonijos jūros vandenyse prie Lefkados salos. Jis buvo perduotas Graikijos pakrančių apsaugos tarnybai, ši pradėjo tyrimą. Vėliau nustatyta, kad tai – dronas „Magura V5“.
Graikijos televizija trečiadienį pranešė, kad Užsienio reikalų ministerija išsiuntė diplomatines notas Ukrainos ambasadai Atėnuose ir Užsienio reikalų ministerijai Kyjive.
Dronas, žvejų aptiktas prie kurortinės salos, buvo maždaug šešių metrų ilgio su veikiančiu varikliu. Vėliau Graikijos valdžia nustatė, kad tai buvo Ukrainos gamybos nepilotuojamas laivas su maždaug 100 kilogramų sprogmenų. Sprogstamąjį įtaisą pakrančių apsauga neutralizavo kontroliuojamo sprogimo metu.
Graikijos saugumo atstovai teigia, kad valdžia taip pat tiria galimą ryšį su tokių jūrų dronų panaudojimu prieš vadinamojo Rusijos šešėlinio laivyno laivus, vežančius naftą, nepaisant sankcijų.
Teigiama, kad kai kur Viduržemio jūroje jau įvyko tokių dronų atakos, įskaitant tarp Libijos ir Kretos bei prie Maltos krantų.
Pasak Graikijos televizijos, diplomatinėje notoje Atėnai pabrėžė, kad incidentas sukėlė didelę grėsmę jūrų saugumui. Iškilo pavojus, kad gali būti sužeisti civiliai gyventojai ir galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai.
Graikijos vyriausybė taip pat perspėjo, kad karinės veiklos plėtra į regioną gali pakenkti Graikijos nacionaliniam saugumui ir ekonominiams interesams. Galiausiai ji pareiškė, kad Ukrainos teisė į savigyną negali pateisinti tokių incidentų Viduržemio jūroje.
Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Heorhijus Tychyjus gegužės 12 d. sakė, kad Ukraina neturi jokios informacijos apie Graikijoje rastą droną ir yra pasirengusi bendradarbiauti tyrime, jei gaus oficialų Graikijos prašymą.
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