Graikija reikalauja Ukrainos atsiprašymo dėl aptikto jūrų drono

Atėnai iškėlė šį klausimą su NATO ir Europos Sąjungos (ES) partneriais ir pareiškė, kad Ukraina yra skolinga Graikijai „labai didelį atsiprašymą“ dėl šio incidento, perspėdami, kad Viduržemio jūra „neturi tapti karo teatru“.
Apie tai ketvirtadienį skelbia „Kyiv Post“ ir „CNN Greece“.
Graikijos gynybos ministras Nikas Dendijas (Nikos Dendias) anksčiau pareiškė, kad Atėnams nekyla abejonių dėl drono kilmės.
„Nėra nė menkiausios abejonės, kad tai buvo ukrainiečių jūrų dronas. Mes žinome, kokio jis tipo, kur buvo pastatytas ir ką jis darė“, – sakė jis.
Graikijos užsienio reikalų ministras Giorgas Gerapetritis (Giorgos Gerapetritis) taip pat aptarė incidentą su Ukrainos užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha.
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