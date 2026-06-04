„Hezbollah“ atmeta paliaubas su Izraeliu

„Paskelbtas susitarimas yra planas, kaip dalį Libano žmonių sunaikinti, o likusius – pavergti“, – pareiškime, kuris buvo transliuojamas per Libano televiziją, sakė N. Qassemas.
Jis taip pat paragino Libano vadovybę nutraukti tiesiogines derybas su Izraeliu ir pavadino pokalbius „farsu“ bei „pažeminimu“.
N. Qassemas tvirtino, kad „Hezbollah“ niekam nežadėjo atsisakyti „pasipriešinimo ar keršto“, ir pridūrė, jog kol išpuoliai tęsis, grupuotė toliau vykdys savo karines operacijas.
„Atmetame bet kokį ryšį tarp pasipriešinimo egzistavimo ir agresijos pabaigos ar Izraelio pasitraukimo“, – teigė jis.
Izraelis nuolat tvirtina, kad atakuoja „Hezbollah“ taikinius Libane, nes ši grupuotė puolė Izraelio bendruomenes žydų valstybės šiaurėje.
Tuo pat metu N. Qassemas nurodė, kad „Hezbollah“ remia visiškas paliaubas, kurios turi apimti visų Izraelio atakų nutraukimą, Izraelio pasitraukimą iš Libano teritorijos, perkeltų asmenų grįžimą ir atstatymo iniciatyvas.
Naujausios Libano ir Izraelio paliaubos buvo sudarytos mažiau nei prieš dieną, o apie jas trečiadienio vakarą paskelbė JAV Valstybės departamentas.
Tačiau tame pranešime šalys susitarė, kad paliaubos priklauso nuo visiško „Hezbollah“ atakų nutraukimo ir visų „Hezbollah“ operatyvininkų evakuacijos iš Pietų Litani sektoriaus.
Libano vyriausybė konflikte oficialiai nedalyvauja ir turi ribotą įtaką „Hezbollah“. Ši Irano remiama grupuotė niekada nesutiko savanoriškai nusiginkluoti.
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