Hodgesas: Ukraina turi išteklių išlaisvinti Krymą

„Kalbant šiek tiek supaprastintai, pirmasis etapas arba pirmasis žingsnis siekiant išlaisvinant Krymą būtų jo izoliavimas. Reikia atkirsti į Džankojų vedantį kelią, sunaikinti tiltą (...) Antras žingsnis – padaryti jį netinkamą rusams naudoti“, – sakė B. Hodgesas.
Pasak jo, dabar Ukraina turi galimybę smogti į kiekvieną Krymo kvadratinį metrą tiksliaisiais ginklais, galinčiais pasiekti bet kurią pusiasalio vietą ir sunaikinti aerodromus, Rusijos laivyno likučius ir logistikos infrastruktūrą.
B. Hodgeso teigimu, Ukraina turėtų toliau pulti šiuos taikinius, kad Rusijos pajėgos suprastų, jog negali ten pasilikti ir kad Krymas nebeteikia joms jokio karinio pranašumo.
B. Hodgesas sakė, kad Kerčės tiltas jau buvo apgadintas ir susilpnintas. Jis pabrėžė, kad tiltas turi didžiulę psichologinę reikšmę ir kol jis stovės, bus kliūtis Ukrainai prieiti prie Azovo jūros, net kai galiausiai bus pasiektas taikos susitarimas.
Jis pripažino, kad priversti Rusijos kariuomenę pasitraukti iš Krymo ir vėliau dislokuoti ten Ukrainos kariuomenę būtų kus kas ilgesnis ir sunkesnis procesas. Buvęs vadas mano, kad tai galėtų įvykti per platesnę kampaniją panaudojant ilgojo nuotolio tiksliuosius ginklus prieš Rusijos naftos ir dujų infrastruktūrą.
B. Hodgesas pabrėžė, kad „Krymas yra svarbiausia teritorija šiame kare ir karą laimės ta šalis, kuri kontroliuos Krymą“.
„Negaliu įsivaizduoti, kad karas baigtųsi Rusijai kontroliuojant Krymą ir tai būtų ilgalaikė tvari taika. Kol Rusija kontroliuoja Krymą, Ukraina niekada negalės prieiti prie Azovo jūros ir atstatyti Mariupolio ar Berdiansko. Ir tada, žinoma, Rusija vis tiek galėtų trikdyti laivybą, pavyzdžiui, iš Odesos ar Mykolajivo. Taigi, Krymo problema turi būti išspręsta“, – sakė jis.
Pranešta, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos užblokavo Rusijos logistikos maršrutą kelyje iš Mariupolio per Melitopolį į Simferopolį.