„Human Rights Watch“: ginkluotos grupuotės verbuoja vaikus per „Facebook“ ir „TikTok“

Anot HRW, socialiniuose tinkluose ginkluotų grupuočių platinamas turinys „aukština gyvenimą ginkluotų grupuočių gretose“ ir reklamuoja „apgaulingus darbo pasiūlymus“.
NVO duomenimis, nuo 2021 metų ginkluotos grupuotės užverbavo apie 1,5 tūkst. vaikų.
Kaip teigiama HRW ataskaitoje, ginkluotos grupuotės vaikus išnaudoja kovinėms užduotims, ginklų, dronų bei sprogmenų valdymui ir žvalgybos informacijos rinkimui.
Kai kuriais atvejais kovinio parengimo neturintys vaikai naudojami kaip „patrankų mėsa“, pabrėžiama dokumente.
„Skaitmeninės platformos privalo pripažinti, kad jos naudojamos vaikų verbavimui“, – per spaudos konferenciją Bogotoje sakė HRW Amerikos regiono direktorė Juanita Goebertus.
Pasak jos, tai reiškia, kad per šias platformas vykdomi nusikaltimai, „įskaitant karo nusikaltimus“.
Ataskaitoje nurodoma, kad beveik pusė užverbuotų vaikų yra vietos čiabuviai, nors jų dalis visoje šalies populiacijoje siekia tik apie keturis procentus.
Mergaitės sudaro apie 40 proc. užverbuotų vaikų ir yra „ypač pažeidžiamos seksualinio smurto atžvilgiu“.
„Lengvi pinigai“
HRW ataskaitoje aprašomi socialinių tinklų įrašai, kuriuose ginkluotų grupuočių nariai demonstruoja tuntus grynųjų pinigų ir papuošalus.
Kituose įrašuose jie matomi mokymų stovyklose arba klausantys „narcocorridos“ – meksikietiško muzikos žanro, šlovinančio liūdnai pagarsėjusių narkotikų prekeivių žygdarbius.
„Ginkluotoms grupuotėms socialiniuose tinkluose puikiai sekasi parduoti tam tikrą gyvenimo būdą“, – žurnalistams sakė su konflikto aukomis dirbančio „Mi Historia“ fondo įkūrėjas Mathew Charlesas.
Jie kuria „kieto vyruko“ įvaizdį ir žada galimybę užsidirbti „lengvų pinigų“, sakė jis, ragindamas valstybę ir kitas NVO kovoti su „šiomis melagystėmis ir kurti alternatyvius naratyvus“.
HRW teigimu, disidentinės grupuotės, susiformavusios po nebeegzistuojančių Kolumbijos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų (FARC), yra atsakingos už 74 proc. vaikų verbavimo atvejų, užfiksuotų tarp 2021 ir 2025 metų.
HRW nurodė, kad apie problemą informavo „Facebook“ patronuojančiąją bendrovę „Meta“ ir „TikTok“ savininkę „ByteDance“. Abi bendrovės patvirtino, kad pašalino nurodytą konkretų turinį.
„Meta“ teigė, kad „nuolat stengiasi tobulinti savo požiūrį į kovą“ su vaikų verbavimo pastangomis savo platformose.
„TikTok“ pareiškė, kad „aktyviai (neleidžia) neteisėtoms ginkluotoms grupuotėms ir organizuotoms nusikalstamoms grupėms naudotis „TikTok“, įskaitant (bandymus) nusitaikyti į nepilnamečius, juos išnaudoti ar verbuoti“.
Istorinis 2016 metų taikos susitarimas užbaigė pusę amžiaus trukusį karą tarp vyriausybės ir FARC partizanų, tačiau likusios ginkluotos grupuotės ir toliau kontroliuoja dideles teritorijas atokiose Kolumbijos šiaurės rytų ir pietų dalyse.
Naujai išrinktas prezidentas Abelardo de la Espriella pažadėjo griežtai kovoti su ginkluotomis grupuotėmis ir planuoja sudaryti karinį aljansą su JAV bei Izraeliu.
Naujausi komentarai