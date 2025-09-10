„Preliminariais duomenimis, žuvusiųjų skaičius pasiekė devynis kankinius ir 118 sužeistųjų, o civilinės saugos tarnybos, greitosios medicinos pagalbos automobiliai ir gelbėjimo komandos vis dar ieško dingusiųjų", – socialiniame tinkle „X“ sakė husių sveikatos apsaugos ministro atstovas Aneesas Alasbahi (Anisas Alasbahis).
Husiai: per Izraelio smūgius sukilėlių kontroliuojame Jemene žuvo 9 žmonės, dar 118 buvo sužeisti
2025-09-10 20:47
Per Izraelio antskrydžius Jemeno sostinėje Sanoje ir Džaufo provincijoje žuvo mažiausiai devyni žmonės, dar daugiau nei 100 buvo sužeista, pranešė sukilėliai.
Husiai: per Izraelio smūgius sukilėlių kontroliuojame Jemene žuvo 9 žmonės, dar 118 buvo sužeisti / AFP nuotr.
