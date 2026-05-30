Į KDR Ebolos protrūkio epicentrą atvyko PSO vadovas

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) generalinis direktorius anksčiau paskelbė, kad atvyksta į Iturio provincijos sostinę Bunią „padėti“ ir „išklausyti“ žmones, susiduriančius su sunkiausiais protrūkio padariniais.
Labai užkrečiama hemoraginė karštinė jau plinta trijose rytinėse Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) provincijose ir kaimyninėje Ugandoje, kur užregistruoti devyni patvirtinti infekcijos atvejai, įskaitant vieną mirtį.
Nuo gegužės 15 dienos, kai buvo paskelbta apie protrūkį, KDR užregistruoti mažiausiai 1 tūkst. 77 įtariami Ebolos atvejai, įskaitant 246 mirtis, ketvirtadienį pranešė Afrikos ligų kontrolės ir prevencijos centrai.
„Tarptautinė bendruomenė dalyvauja vadovaujant KDR vyriausybei, tačiau tuo pat metu svarbus ir pačios bendruomenės įsitraukimas“, – žurnalistams sakė PSO vadovas.
„Todėl esame čia, kad pasikalbėtume su bendruomene, pamatytume, kaip vyksta reagavimas ir ar yra iššūkių, kuriuos galėtume padėti įveikti“, - tvirtino jis.
Tačiau tikrasis protrūkio mastas KDR, kur, kaip manoma, virusas plito dar prieš jį aptinkant, greičiausiai yra daug didesnis, įspėjo PSO.
Didžiulė, nestabili Centrinės Afrikos valstybė, kurios skurdžiuose rytuose jau tris dešimtmečius vyksta konfliktai, turi ribotus pajėgumus atlikti laboratorinius tyrimus atvejams patvirtinti.
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