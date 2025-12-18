 Iki gyvos galvos įkalintas gydytojas, nunuodijęs dvyliką pacientų

2025-12-18 12:22
BNS inf.

Prancūzijos teismas ketvirtadienį nuteisė vietos gydytoją kalėti iki gyvos galvos už tai, kad, kaip įtariama, siekdamas sukompromituoti bendradarbius, apnuodijo 30 pacientų – vaikų ir suaugusiųjų, – iš kurių 12 mirė.

Fredericas Pechier
Fredericas Pechier / Scanpix nuotr.

53 metų Fredericas Pechier dirbo anesteziologu dviejose rytinio Bezansono miesto klinikose, kai 2008–2017 metų laikotarpyje įvairiems pacientams įtartinomis aplinkybėmis sustodavo širdis. Dvylikos iš jų nepavyko atgaivinti.

Jauniausia įtariama F. Pechier auka, ketverių metų Teddy, 2016 metais išgyveno du širdies sustojimus per planinę tonzilių operaciją.

Vyriausiai įtariamai gydytojo aukai buvo 89 metai.

„Jūs nedelsiant būsite įkalintas“, – sakė pirmininkaujanti teisėja Delphine Thibierge.

F. Pechier, kuris nuo tyrimo pradžios neigė savo kaltę ir nebuvo sulaikytas, teisme sprendimą išklausė abejingu veidu.

Tyrimas buvo pradėtas 2017-aisias po įtartinų širdies sustojimų per operacijas, atliktas pacientams, per kurias tokių komplikacijų tikimybė buvo nedidelė.

