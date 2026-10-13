Per incidentą atrakcionų parke žuvo žmogus, dar keli sužeisti

Pareigūnai nepatvirtino, kaip pramogų parke „Six Flags Over Georgia“ įvykusio incidento metu žmogus žuvo ir kaip kiti asmenys patyrė sužalojimus.
Kobo apygardos vadovė Lisa Cupid pareiškė, kad apygardos sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus detektyvai aiškinasi įvykio aplinkybes.
L. Cupid nurodė, kad vienas žmogus žuvo, o kiti patyrė sužalojimų, ir pridūrė, jog apie nelaimę jau informuoti artimieji.
„Šiandien pramogų parke „Six Flags Over Georgia“ įvyko baisi tragedija“, – pareiškime teigė L. Cupid.
„Neįsivaizduoju, kokį siaubą šiandien patyrė lankytojai ir darbuotojai, ir man be galo skauda širdį dėl šeimos, netekusios mylimo žmogaus“, – sakė ji.
„Six Flags“ atstovas spaudai JAV žiniasklaidai teigė, kad parkas ir vietos institucijos reagavo nedelsiant bei visapusiškai bendradarbiauja su vietos pareigūnais.
„Esame giliai nuliūdinti šiandien mūsų parke įvykusio incidento su lankytoju“, – sakė atstovas spaudai.
Pramogų parkų operatorius „Six Flags“, valdantis objektus visoje Šiaurės Amerikoje, „didesnio atsargumo sumetimais“ laikinai uždarė devynis panašius atrakcionus šešiuose parkuose.
Pareigūnai nenurodė, kuris atrakcionas buvo susijęs su incidentu Džordžijoje, tačiau vietos žiniasklaida nurodė, kad tai buvo amerikietiškieji kalneliai „Goliath“.
Parko interneto svetainėje nurodoma, kad šie amerikietiškieji kalneliai pasiekia maksimalų 113 km/val. greitį ir 61 metro aukštį.
Praėjusį mėnesį „Six Flags“ nusprendė visam laikui uždaryti populiarius amerikietiškuosius kalnelius savo Kalifornijos pramogų parke, dešimtims žmonių pareiškus, kad važiuodami jais patyrė smegenų pažeidimų.
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