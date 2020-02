Indonezijoje išsiveržęs Merapio ugnikalnis spjaudosi pelenais ir lava

Merapis yra vienas iš aktyviausių ugnikalnių Indonezijoje. 2010 metais išsiveržus ugnikalniui žuvo daugiau kaip 300 žmonių, o 400 tūkst. žmonių buvo priversti ieškoti prieglobsčio.

2010 metais buvo galingiausias Merapio ugnikalnio išsiveržimas nuo 1930 metų, kai per ugnikalnio išsiveržimą žuvo per 1,3 tūkst. žmonių. Per išsiveržimą 1994 metais žuvo apie 60 žmonių.

Bet kokia Merapio ugnikalnio veikla kelia nerimą ir vietiniams gyventojams nurodyta nesiartinti prie ugnikalnio.

Indoneziją sudaro daugiau kaip 17 tūkst. salų ir salelių ir yra beveik 130 aktyvių ugnikalnių.